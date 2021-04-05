Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile telefonda görüştü. 

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi" denildi.

Buğra OLAÇ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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