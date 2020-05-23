Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü.
23.05.2020 18:57 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19'la mücadelede işbirliği konuları ele alındı.
(İHA)
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Kaynak: İHA