Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü
23.05.2020 18:51 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19'la mücadelede işbirliği konuları ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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