Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Görüştü
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere Tarabya Köşkü'ne geldi.
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere Tarabya Köşkü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve eşi Rania el Abdullah'ı birlikte karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Ürdün Kralı 2. Abdullah ve eşi Rania el Abdullah, Tarabya Köşkü'nün balkonundan boğazı izledi.
Kaynak: AA