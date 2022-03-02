Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısını kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ett.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ett. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika