Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısını kabul etti - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısını kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ett.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ett. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ürdün, Politika, Haberler

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