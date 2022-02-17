Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Unutulmamalıdır ki 2023 seçimleri, AK Parti veya bizim şahsımızdan ziyade, ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Unutulmamalıdır ki 2023 seçimleri, AK Parti veya bizim şahsımızdan ziyade, ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası...

AA, Barış Gündoğan - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Unutulmamalıdır ki 2023 seçimleri, AK Parti veya bizim şahsımızdan ziyade, ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Unutulmamalıdır ki 2023 seçimleri, AK Parti veya bizim şahsımızdan ziyade, ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası olacaktır."

AA / Barış Gündoğan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Haberler

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