Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Unutulmamalıdır ki 2023 seçimleri, AK Parti veya bizim şahsımızdan ziyade, ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası...
AA, Barış Gündoğan - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Unutulmamalıdır ki 2023 seçimleri, AK Parti veya bizim şahsımızdan ziyade, ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Unutulmamalıdır ki 2023 seçimleri, AK Parti veya bizim şahsımızdan ziyade, ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası olacaktır."
AA / Barış Gündoğan - Politika