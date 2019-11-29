Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerimizden beklentimiz, medeniyet davamızı her türlü ön yargıdan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerimizden beklentimiz, medeniyet davamızı her türlü ön yargıdan arınmış olarak, insanlığın tüm birikimini kullanarak güçlendirmeyi yükseltmeleri ve yüceltmeleridir.
29.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerimizden beklentimiz, medeniyet davamızı her türlü ön yargıdan arınmış olarak, insanlığın tüm birikimini kullanarak güçlendirmeyi yükseltmeleri ve yüceltmeleridir."
Kaynak: AA