29.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerimizden beklentimiz, medeniyet davamızı her türlü ön yargıdan arınmış olarak, insanlığın tüm birikimini kullanarak güçlendirmeyi yükseltmeleri ve yüceltmeleridir."

Kaynak: AA