Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üniversitelerde) Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üniversitelerde) Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi.