Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üniversitelerde) Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üniversitelerde) Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi."

04.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üniversitelerde) Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üniversitelerde) Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Faik Öztrak Ziya Selçuk Muharrem İnce Numan Kurtulmuş
Magazin Deniz Akkaya Jason Statham Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Gökhan Gönül Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Silah Ankara Antalya Haziran
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üniversitelerde) Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi." - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 14:30:29. #1.15#
title