Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üniversitelerde) Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi."
04.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üniversitelerde) Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üniversitelerde) Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten