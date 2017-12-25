Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversitede Sevgi Gösterileriyle Karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversitede Sevgi Gösterileriyle Karşılandı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Sudanlıların sevgi gösterisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudanlıları selamlaması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hartum Üniversitesi tarafından kendisine takdim edilen fahri doktora töreni katıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Sudanlıların sevgi gösterisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudanlıları selamlaması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hartum Üniversitesi tarafından kendisine takdim edilen fahri doktora töreni katıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi
Sudanlıların sevgi gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudanlıları selamlaması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hartum Üniversitesi tarafından kendisine takdim edilen fahri doktora töreni katıldı. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteye gelişinde sevgi gösterileriyle karşılandı.

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