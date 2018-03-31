- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ümraniye'mizdeki 2B arazilerinin tapusunu hak sahiplerine teslim ettik. Kazımkarabekir, İnkılap, Hekimbaşı, Elmalıkent, Topağacı ve Dumlupınar mahallerimizdeki 715 hektarlık arazi için de müjdeyi buradan veriyoruz. Pazartesi itibarıyla tapusu olan vatandaşlarımız belediyemize inşaat ruhsatları için müracaatlarını yapabilirler."