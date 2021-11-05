Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye'de gençlerle basketbol oynadı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye'de gençlerle basketbol oynadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye'de gençlerle basketbol oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışı öncesinde gençlerle basketbol oynadı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışı öncesinde gençlerle Basketbol oynadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İbrahim Kalın da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Ümraniye'de kıldıktan sonra açılışı yapılacak Ümraniye Millet Bahçesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi açılışına giderken basketbol oynayan gençleri görüp maçlarına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erdoğan'a eşlik etti. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye'de gençlerle basketbol oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye'de gençlerle basketbol oynadı

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