Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Tarık ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
24.05.2020 23:19 | Son Güncelleme: 24.05.2020 23:19
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulunulan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: DHA