Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Tarık ile görüştü CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulunulan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Kaynak: DHA