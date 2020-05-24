Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Tarık ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Tarık ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Tarık ile görüştü
24.05.2020 23:19 | Son Güncelleme: 24.05.2020 23:19

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulunulan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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