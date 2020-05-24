CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, UMMAN SULTANI TARIK İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
24.05.2020 23:18 | Son Güncelleme: 24.05.2020 23:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulunulan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: DHA