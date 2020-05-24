Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü.
24.05.2020 23:45 | Son Güncelleme: 24.05.2020 23:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA