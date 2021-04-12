Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplumu seçimlerin öngörülen tarihte düzenlenmesi için Libya'ya samimi destek vermeye davet ediyorum."
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplumu seçimlerin öngörülen tarihte düzenlenmesi için Libya'ya samimi destek vermeye davet ediyorum.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplumu seçimlerin öngörülen tarihte düzenlenmesi için Libya'ya samimi destek vermeye davet ediyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü