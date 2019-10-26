Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplumdan beklentimiz. Sınırlarımızın güvenliğiyle ilgili...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplumdan beklentimiz. Sınırlarımızın güvenliğiyle ilgili hassasiyetlerimize saygı gösterilmesi, ülkemizdeki Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili projelerimize destek verilmesi."
26.10.2019 15:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplumdan beklentimiz. Sınırlarımızın güvenliğiyle ilgili hassasiyetlerimize saygı gösterilmesi, ülkemizdeki Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili projelerimize destek verilmesi."
Kaynak: AA