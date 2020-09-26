Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası ödüllü minik müzisyenleri dinledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası ödüllü minik müzisyenleri dinledi

26.09.2020 19:45 | Son Güncelleme: 26.09.2020 19:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası ödüllü minik müzisyenleri dinledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası pek çok ödülün sahibi minik müzisyenleri dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası pek çok ödülün sahibi minik müzisyenleri dinledi.

Nuray Tuncay Kara Bilim Sanat Merkezi öğrencileri Hamit Erdem Özpolat ve Kaan Baydemir, TEKNOFEST'te incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a piyano çaldı.

Uluslararası yarışmalarda, birincilikleri bulunan öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, "Ben hocasına da Fatma Hanım'a (Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin) da söyledim, Külliye'ye getirecekler ve Külliye'de de biz de ödüllerini vereceğiz. Bize de bir piyano resitali herhalde yaparlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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