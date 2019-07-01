Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası doğrudan yatırımları sadece yasal düzenlemelerle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası doğrudan yatırımları sadece yasal düzenlemelerle desteklemiyoruz, bilfiil kurumsal olarak da destekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası doğrudan yatırımları sadece yasal düzenlemelerle desteklemiyoruz, bilfiil kurumsal olarak da destekliyoruz."
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri
05:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japon işgücü piyasasına, genç ve nitelikli insan kaynağı sağlanması...
05:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi başta olmak üzere ülkemizde yatırım yapmak...
05:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sorunlarına çözüm bulunmayan...
05:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm...