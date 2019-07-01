Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası doğrudan yatırımları sadece yasal düzenlemelerle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası doğrudan yatırımları sadece yasal düzenlemelerle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası doğrudan yatırımları sadece yasal düzenlemelerle desteklemiyoruz, bilfiil kurumsal olarak da destekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası doğrudan yatırımları sadece yasal düzenlemelerle desteklemiyoruz, bilfiil kurumsal olarak da destekliyoruz."

Kaynak: AA
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