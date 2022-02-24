Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslümanları terörle eşleştirerek bunun üzerinden kapsamlı bir İslam düşmanlığı kampanyası yürüten sinsi bir proje ile karşı karşıya olunduğunu belirterek "Bu alçak projeyi başarısızlığa uğratmak için öncelikle Avrupa'nın siyaset, hukuk ve kamuoyu oluşturma mekanizmalarını etkin şekilde kullanmak şarttır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde konuşan Erdoğan, Türkiye'nin vatandaşlarına sahip çıkması konusunda en somut örneklerden birinin "sağlık hizmetleri" olduğunu dile getirdi. Türkiye'de rahatsızlanan vatandaşların geçmişte, Avrupa'nın sahip oldukları sağlık sigortası vasıtasıyla aldıkları hizmetleri gıptayla takip ettiğini anlatan Erdoğan, şimdi ise Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanında sağlık desteğine ihtiyaç duyan vatandaşların imdadına koştuğunu söyledi. "Geçtiğimiz 12 yılda, 4 ayrı kıtadaki 82 ayrı ülkeden 1113 hasta vatandaşımızı ambulans uçaklarla alarak ülkemize getirip, tedavileri burada yaptırmalarını sağladık." diyen Erdoğan, 2020'de 231 vatandaşın, 2021'de 169 vatandaşın, bu yılın ilk 1,5 ayında da 27 vatandaşın tedavi için Türkiye'ye nakledildiğini bildirdi.

Sadece bununla kalmayıp, her alanda benzer hizmetlerin vatandaşlara sunulmasını sağladıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Dış temsilciliklerimizde vatandaşlarımıza 73 farklı türde konsolosluk hizmeti veriyoruz. Yılda ortalama 2 milyon işlemi bulan bu hizmetler, salgının da etkisiyle geçen yıl 3 milyonu geride bıraktı. Kurduğumuz bilişim altyapısı öylesine verimli işliyor ki pek çok ülke benzer bir sistemi kurmak için bizden yardım talep etti. Salgın döneminde 142 farklı ülkeden 100 bini aşkın vatandaşımızın ülkemize dönmesini sağlayarak herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçtik. Türkiye'nin yanı sıra 9 farklı dilde hizmet veren çağrı merkezimiz vasıtasıyla günün 24 saati vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz."

Tarihi bir adım atarak yurt dışında yaşayan vatandaşlara bulundukları ülkelerde oy kullanma imkanı tanıdıklarını hatırlatan Erdoğan, konsolosluklarda, vatandaşlık işlemleri, pasaport, evlenme, boşanma, miras, vesayet, vekalet, ikamet, tapu, sürücü belgesi, adres beyanı, adli sicil belgesi, harç ödemesi, dövizle askerlik, mavi kart gibi işlemlerin kolayca yapılabileceği bir altyapı kurduklarını da anlattı.

Bu başlıkların her birinde, vatandaşlara verdikleri hizmet, getirilen kolaylık ve sağlanan avantajları saatlerce anlatsalar bitiremeyeceklerini dile getiren Erdoğan, "Son olarak gelen talepler üzerine TOKİ vasıtasıyla yurt dışındaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik yeni bir projeyi daha hayata geçirdik. İlk olarak İstanbul Sancaktepe'de 420 konutla başlayacak bu projeyi talebe göre yaygınlaştırarak sürdüreceğiz." dedi.

"Hizmetlerin hukuki altyapısını güçlendirdik"

Erdoğan, geçen iki yılda çeşitli kanunlarda yaptıkları 9 ayrı değişiklikle yurt dışındaki vatandaşlara verilen hizmetlerin hukuki altyapısını güçlendirdiklerine işaret ederek büyükelçilik ve konsolosluklardaki çeşitli kurumların temsilcilerinin yanı sıra Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfıyla vatandaşların hizmetinde olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra da vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mevcut hizmetleri geliştirmeye ve gerekiyorsa yeni hizmetler ihdas etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

"Irkçı saldırıların ilk ve öncelikli hedefi de bizim vatandaşlarımız"

Vatandaşlara bu hizmetleri verip, bulundukları ülkelerde yaşadıkları sıkıntıların çözümünü temin ederken yükselen İslam ve Türk düşmanlığına karşı da gereken adımları attıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Maalesef Avrupa tarihi ve güncel olarak her başı sıkıştığında ırkçılık hastalığının yükselişine engel olamayan bir coğrafyadır. Irkçı saldırıların ilk ve öncelikli hedefi de bizim vatandaşlarımız ve onların yoğun olarak bulundukları yerlerdir. Mesela 2018 yılında Avrupa'da doğrudan vatandaşlarımızı ve derneklerimizi hedef alan 184 saldırı, 2019 yılında 253 saldırı, 2020 yılında 389 saldırı, 2021 yılında yine 350 saldırı kayıtlara geçmiştir. Saldırıların neredeyse yarısı camilerimize yöneliktir. Hatta mezarlıkları hedef alan saldırılar bile görülmüştür. Bunun yanında özellikle bireylere yönelik kayıtlara geçmeyen, bilinçli olarak geçirilmeyen çok sayıda taciz ve saldırı da meydana gelmiştir. Bir süredir vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri ile onurlarını hedef alan nefret suçlarını raporlaştırarak Avrupa'nın ve dünyanın gündemine getirmeye başladık. Müslümanları terörle eşleştirerek bunun üzerinden kapsamlı bir İslam düşmanlığı kampanyası yürüten sinsi bir proje ile karşı karşıyayız. Bu alçak projeyi başarısızlığa uğratmak için öncelikle Avrupa'nın siyaset, hukuk ve kamuoyu oluşturma mekanizmalarını etkin şekilde kullanmak şarttır."

"Kendi meselelerimize öncelikle kendimiz sahip çıkmalıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesine ve milletine bağlı vatandaşların kamuoyu oluşturma ve onun üzerinden diğer mekanizmaları yönlendirme konusunda, terör örgütlerinin uzantılarının gerisinde kaldığını üzüntüyle gördüklerini belirterek şunları söyledi:

"Hak arama kültürü, dünyanın her yerinde olduğu gibi Avrupa'da da temel araçtır. Kendi meselelerimize öncelikle kendimiz sahip çıkmalı, bunları siyasi ve hukuki dile dönüştürerek, medya, sivil toplum kuruluşları, bireysel ilişkiler vasıtasıyla herkese bıkmadan, usanmadan anlatmalıyız. Aynı şekilde sadece Müslüman kimliği sebebiyle benzer saldırılara ve tacizlere maruz kalan kardeşlerimizle de dayanışma içinde olmalıyız. Ancak bu tür hadiselere takılıp kalarak hiçbir alanda kendimizi geriye çekmemeli, tam tersine daha çok mücadele ederek, daha çok başarı ortaya koyarak ırkçılık dalgasının üstünden bir defa çıkmalıyız."

"Sosyal mühendislik projelerini başarısızlığa uğratmakta kararlıyız"

Avrupa'nın kimi ülkelerinde uygulanmaya çalışılan sosyal mühendislik projelerini başarısızlığa uğratmakta kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Özellikle daha evvel Bektaşi ve Alevi toplumları üzerinde oynanan oyunun şimdi Avrupa İslam'ı gibi girişimlerle tüm Müslümanlara teşmil edilmek istendiğini görüyoruz. Dernekler ve camiler üzerinde giderek yoğunlaşan baskıları, siyaset ve hukuk kanalları üzerinden etkisiz hale getirmenin çaresine bakmalıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesinin önemine işaret ederek "Vatandaşlarımızı birlikten doğacak güç konusunda bilinçlendirerek, Avrupa'daki 60 yıllık varlığımızın temel handikabı olan bölünmüşlüğe bir son vermeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Bu konuda en büyük görevin de Uluslararası Demokratlar Birliğine düştüğünü söyleyen Erdoğan, "Biz her zaman olduğu gibi bundan sonra da hep yanınızda olacağız. Unutmayın, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." şeklinde konuştu.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabından önce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ve Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Köksal Kuş da birer konuşma yaptı.

Köksal Kuş, günün anısına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2004'te açılışını gerçekleştirdiği, Uluslararası Demokratlar Birliğinin Köln'deki genel merkez binasının fotoğrafını hediye etti.

(Bitti)