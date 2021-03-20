Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası anlaşmalara ilişkin 7 kanunu onayladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası anlaşmalara ilişkin 7 kanunu onayladı

20.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası anlaşmalara ilişkin 7 kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası anlaşmalara ilişkin imzaladığı 7 kanun, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası anlaşmalara ilişkin imzaladığı 7 kanun, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan kanunlar şöyle:

"Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Kör, Görme Engelli veya Başka Bir Nedenle Basılı Materyal Okuma Engelli Kişilerin Yayımlanmış Eserlere Erişiminin Kolaylaştırılmasına Dair Marakeş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti ve Karadağ Arasında Karadağ Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sunulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Doğu Karayip Devletleri Örgütü Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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