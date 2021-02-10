Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşması açıklamaları neler? Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması kararlarının detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşması açıklamaları neler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba günü açıklama yapacağını söyledi. Ancak Erdoğan'ın ne açıklayacağı henüz açıklanmadı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşması açıklamaları neler? Erdoğan'ın millet sesleniş konuşması kararlarının detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşması açıklamaları neler?Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin tarihi bir atılımın içinden geçtiği şu dönemde milletimizle olan gönül bağımızı daha güçlendirerek yürüttüğümüz mücadeleyi zafere ulaştıracağız." dedi. Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. Olağan İl kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşması açıklamaları neler? Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması kararlarının detayları...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI KARARLARI NEDİR?

"Reform paketimizin çatısını oluştan yeni anaysa teklifimizi geçen hafta paylaştık. Türkiye tarihinde ilk defa sivil bir anayasa hazırlama şansına sahip olmuştur.

İktidarımızın ilk döneminde vesayet kurumlarının küstah meydan okumalarına tanık olduk. Meclis'e ayar verilmeye çalışılmasını darbe girişimlerini unutmadık.

"YAMALARLA ÇÖZÜLEMEYECEĞİNİ GÖRDÜK"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini çalışırken karşımıza hep anayasa meselesinin çıktığını gördük. Yargı reformunda da buna şahit olduk. Yamalarla sorunun çözülemeyeceğini gördük.

Yeni anayasayı konuşmak ve hazırlamak için şartlar uygun. Anayasalar doğaları gereği toplumun kahir ekseriyetini almak zorundadır. Biz toplumun her kesiminin yeni anayasa çalışmalarında olmalarını sağlayacağız. Tüm partilerin sürece katılmasını tercih ederiz.

Acele etmeden tüm toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bir metin ortaya çıkaracağız. Bu öyle bir metin olsun ki anayasa hukuku literatüründe örnek olsun. Milletimize yeni anayasa kazandırma şerefine inşallah hep birlikte nail olacağız.

CUMHUR İTTİFAKI MESAJI

Bu konuda en büyük görev TBMM ve Cumhur İttifakımıza ve AK Parti grubuna düşecektir. Sayın Bahçeli'nindaha önce ve dün yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum. Cumhur İttifakı olarak tam bir anlayış birliği içinde olduğumuzu görüyoruz.

Kimseyi dışarda bırakmadan vizyoner bir bakış açısı ile bunları milletimizle paylaşalım. Farklı görüşleri tekrar tekrar konuşalım. Milletimizin önüne en kapsayıcı ülkeyi en uzun süre taşıyacak metni ortaya koyalım. 100. yılımızı darbe anayasası ile değil yeni sivil bir anayasa ile karşılayalım. Nihai karar elbette milletimizin olacaktır.

"HAZİNEMİZ ESNAF VE VATANDAŞIN EMRİNDE"

Batılı ülkeler salgınla mücadele etmekte zorlanırken biz salgın sonrasını planlamaya başladık. Sıkıntıların çözümü için yeni destek programları geliştiriyoruz. Vatandaşlarımızın sahipsiz hissetmemesi için devletin tüm imkanlarını seferber ettik.

Sadece sosyal koruma kapsamında vatandaşlarımız ve çalışanlarımıza verdiğimiz destekler 51 milyar lirayı geçti. Doğrudan veya dolaylı yüzlerce milyar liralık kaynağı milletimizin hizmetine sunduk. Hazinemiz hamdolsun esnafımızın ve milletimizin emrindedir. Bay Kemal bunları takip edemiyorsa ne diyelim?"