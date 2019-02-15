Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uludağ'ı Hem Bursamız Hem Ülkemiz İçin Daha Verimli Değerlendirmek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uludağ'ı Hem Bursamız Hem Ülkemiz İçin Daha Verimli Değerlendirmek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uludağ'ı hem Bursamız hem ülkemiz için daha verimli değerlendirmek amacıyla, Uludağ Alan Yönetim Başkanlığı kuruyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uludağ'ı hem Bursamız hem ülkemiz için daha verimli değerlendirmek amacıyla, Uludağ Alan Yönetim Başkanlığı kuruyoruz. Böylece Uludağ'ın 12 ay boyunca turizme kazandırılmasını ve işlerin en iyi şekilde yürütülebilmesini sağlıyoruz."

Kaynak: AA
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