Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkeyi, asırlık tasallutlarından kurtarmak için bunca yıldır ter döktüğümüz küresel siyaset ve para baronlarına teslim etmeye... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkeyi, asırlık tasallutlarından kurtarmak için bunca yıldır ter döktüğümüz küresel siyaset ve para baronlarına teslim etmeye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkeyi, asırlık tasallutlarından kurtarmak için bunca yıldır ter döktüğümüz küresel siyaset ve para baronlarına teslim etmeye kalkanları deşifre edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkeyi, asırlık tasallutlarından kurtarmak için bunca yıldır ter döktüğümüz küresel siyaset ve para baronlarına teslim etmeye kalkanları deşifre edeceğiz."

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AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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