Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkeyi, asırlık tasallutlarından kurtarmak için bunca yıldır ter döktüğümüz küresel siyaset ve para baronlarına teslim etmeye...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkeyi, asırlık tasallutlarından kurtarmak için bunca yıldır ter döktüğümüz küresel siyaset ve para baronlarına teslim etmeye kalkanları deşifre edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkeyi, asırlık tasallutlarından kurtarmak için bunca yıldır ter döktüğümüz küresel siyaset ve para baronlarına teslim etmeye kalkanları deşifre edeceğiz."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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