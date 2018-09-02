Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkesinin ve Milletinin Birliğini, Dirliğini, Bekasını Gaye Edinen, Adil...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkesinin ve Milletinin Birliğini, Dirliğini, Bekasını Gaye Edinen, Adil...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkesinin ve milletinin birliğini, dirliğini, bekasını gaye edinen, adil bir şekilde hüküm veren, gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yargının işleyişini güçlendirme konusunda kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkesinin ve milletinin birliğini, dirliğini, bekasını gaye edinen, adil bir şekilde hüküm veren, gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yargının işleyişini güçlendirme konusunda kararlıyız."

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