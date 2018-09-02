Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkesinin ve Milletinin Birliğini, Dirliğini, Bekasını Gaye Edinen, Adil...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkesinin ve milletinin birliğini, dirliğini, bekasını gaye edinen, adil bir şekilde hüküm veren, gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yargının işleyişini güçlendirme konusunda kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkesinin ve milletinin birliğini, dirliğini, bekasını gaye edinen, adil bir şekilde hüküm veren, gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yargının işleyişini güçlendirme konusunda kararlıyız."