Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkenin ve milletin felaketinden kendine siyasi ikbal devşirme peşinde olanları, içinde bulundukları yalan ve iftira...
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkenin ve milletin felaketinden kendine siyasi ikbal devşirme peşinde olanları, içinde bulundukları yalan ve iftira bataklığına mahkum ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkenin ve milletin felaketinden kendine siyasi ikbal devşirme peşinde olanları, içinde bulundukları yalan ve iftira bataklığına mahkum ediyoruz."
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri