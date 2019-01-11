Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkenin hiçbir meselesi yokmuş gibi CHP'liler bir araya gelmişler, partinin başındaki zatın yalanlarını finanse etmek için ortak bütçe oluşturmuşlar"

TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Kaynak: İHA