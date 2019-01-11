Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkenin Hiçbir Meselesi Yokmuş Gibi CHP'liler Bir Araya Gelmişler, Partinin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkenin Hiçbir Meselesi Yokmuş Gibi CHP'liler Bir Araya Gelmişler, Partinin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkenin hiçbir meselesi yokmuş gibi CHP'liler bir araya gelmişler, partinin başındaki zatın yalanlarını finanse etmek için ortak bütçe oluşturmuşlar"TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkenin hiçbir meselesi yokmuş gibi CHP'liler bir araya gelmişler, partinin başındaki zatın yalanlarını finanse etmek için ortak bütçe oluşturmuşlar"

TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Kaynak: İHA
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