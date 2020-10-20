Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin, yaşadığı kimi sıkıntılara rağmen krizlerden olumlu yönde ayrıştığını, izan ve vicdan sahibi herkes kabul ediyor."
20.10.2020 19:37 | Son Güncelleme: 20.10.2020 19:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin, yaşadığı kimi sıkıntılara rağmen krizlerden olumlu yönde ayrıştığını, izan ve vicdan sahibi herkes kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin, yaşadığı kimi sıkıntılara rağmen krizlerden olumlu yönde ayrıştığını, izan ve vicdan sahibi herkes kabul ediyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten