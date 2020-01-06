06.01.2020 15:49 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:53

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin ve dünyanın kritik bir süreçten geçtiği şu dönemde, MİT'in desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunuyor."

Kaynak: AA

Haber Videosu