Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'ne katıldı
20.01.2021 19:34 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:53
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllerin sahiplerine verilmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'ne katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllerin sahiplerine verilmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'ne katıldı.(4)
Kaynak: Anadolu Ajansı