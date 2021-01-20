Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'ne katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'ne katıldı

20.01.2021 19:34 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:53

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllerin sahiplerine verilmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllerin sahiplerine verilmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'ne katıldı.(4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'ne katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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