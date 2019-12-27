Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan sanayileşme fikrinin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan sanayileşme fikrinin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan sanayileşme fikrinin yılmaz savunucusu Necmeddin Erbakan Hocamızı rahmetle minnetle yad ediyorum.

27.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan sanayileşme fikrinin yılmaz savunucusu Necmeddin Erbakan Hocamızı rahmetle minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA
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