Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin içine yerleştirdikleri ihanet çetesiyle milletimizi esir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin içine yerleştirdikleri ihanet çetesiyle milletimizi esir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin içine yerleştirdikleri ihanet çetesiyle milletimizi esir alacaklarını sananlar, tıpkı asırlar boyunca hep olduğu gibi bir kez daha derslerini aldılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin içine yerleştirdikleri ihanet çetesiyle milletimizi esir alacaklarını sananlar, tıpkı asırlar boyunca hep olduğu gibi bir kez daha derslerini aldılar."

Kaynak: AA
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