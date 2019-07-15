Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin içine yerleştirdikleri ihanet çetesiyle milletimizi esir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin içine yerleştirdikleri ihanet çetesiyle milletimizi esir alacaklarını sananlar, tıpkı asırlar boyunca hep olduğu gibi bir kez daha derslerini aldılar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin içine yerleştirdikleri ihanet çetesiyle milletimizi esir alacaklarını sananlar, tıpkı asırlar boyunca hep olduğu gibi bir kez daha derslerini aldılar."
Kaynak: AA
Emekliler sorunlarının çözümü için bildiri yayımladı: AK Partili vekil, taleplerin çözümü için söz verdi
Son Dakika Haberleri