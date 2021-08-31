Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin gücüne ve itibarına saldırılmasının sebebi Türkiye'yi tekrar oyun...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin gücüne ve itibarına saldırılmasının sebebi Türkiye'yi tekrar oyun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin gücüne ve itibarına saldırılmasının sebebi Türkiye'yi tekrar oyun...
Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin gücüne ve itibarına saldırılmasının sebebi Türkiye'yi tekrar oyun dışına itme hesabıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin gücüne ve itibarına saldırılmasının sebebi Türkiye'yi tekrar oyun dışına itme hesabıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin gücüne ve itibarına saldırılmasının sebebi Türkiye'yi tekrar oyun... - Haberler
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