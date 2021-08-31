Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin gücüne ve itibarına saldırılmasının sebebi Türkiye'yi tekrar oyun...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin gücüne ve itibarına saldırılmasının sebebi Türkiye'yi tekrar oyun dışına itme hesabıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin gücüne ve itibarına saldırılmasının sebebi Türkiye'yi tekrar oyun dışına itme hesabıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak