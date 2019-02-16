Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin Her Bir Şehrine, İlçesine ve Beldesine Gönülden Hizmet Edecek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin her bir şehrine, ilçesine ve beldesine gönülden hizmet edecek tertemiz yol arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız var. Çünkü biz bu koltuklara Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet etmenin aracı olarak bakıyoruz."

Kaynak: AA