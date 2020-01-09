Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin güvenliğinin ve geleceğinin kendi sınırlarımızda değil, çok daha...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin güvenliğinin ve geleceğinin kendi sınırlarımızda değil, çok daha...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin güvenliğinin ve geleceğinin kendi sınırlarımızda değil, çok daha ötesinde başladığı gerçeğini anlayamayan kifayetsiz muhterislere en güzel cevabı milletimiz verecektir.

09.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin güvenliğinin ve geleceğinin kendi sınırlarımızda değil, çok daha ötesinde başladığı gerçeğini anlayamayan kifayetsiz muhterislere en güzel cevabı milletimiz verecektir."

Kaynak: AA
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