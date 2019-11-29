Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin geçmişte yaşadığı krizleri milletimize ve kültürümüze mal...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin geçmişte yaşadığı krizleri milletimize ve kültürümüze mal...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Erdoğan: "İslam dünyasının sıkıntılarının sebebi nasıl İslam değilse, ülkemizin geçmişte yaşadığı krizleri de milletimize ve kültürümüze mal edemeyiz"

29.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı 'ın konuşması İSTANBUL - Erdoğan: "İslam dünyasının sıkıntılarının sebebi nasıl İslam değilse, ülkemizin geçmişte yaşadığı krizleri de milletimize ve kültürümüze mal edemeyiz"

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin geçmişte yaşadığı krizleri milletimize ve kültürümüze mal...
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