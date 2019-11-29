Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin geçmişte yaşadığı krizleri milletimize ve kültürümüze mal...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Erdoğan: "İslam dünyasının sıkıntılarının sebebi nasıl İslam değilse, ülkemizin geçmişte yaşadığı krizleri de milletimize ve kültürümüze mal edemeyiz"
29.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Erdoğan: "İslam dünyasının sıkıntılarının sebebi nasıl İslam değilse, ülkemizin geçmişte yaşadığı krizleri de milletimize ve kültürümüze mal edemeyiz"
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin geçmişte yaşadığı krizleri milletimize ve kültürümüze mal...