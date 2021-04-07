Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin en büyük ve en stratejik altyapı projesi olan Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık."
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin en büyük ve en stratejik altyapı projesi olan Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin en büyük ve en stratejik altyapı projesi olan Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan