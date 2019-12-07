07.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin egemenliğini, hukukunu, çıkarlarını, milletimizin ve tüm dostlarımızın haklarını korumak için verdiğimiz mücadelede hep dik durduk, dik durmaya da devam edeceğiz."

Kaynak: AA