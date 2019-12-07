Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin egemenliğini, hukukunu, çıkarlarını, milletimizin ve tüm...
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin egemenliğini, hukukunu, çıkarlarını, milletimizin ve tüm... - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin egemenliğini, hukukunu, çıkarlarını, milletimizin ve tüm...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin egemenliğini, hukukunu, çıkarlarını, milletimizin ve tüm dostlarımızın haklarını korumak için verdiğimiz mücadelede hep dik durduk, dik durmaya da devam edeceğiz.

07.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin egemenliğini, hukukunu, çıkarlarını, milletimizin ve tüm dostlarımızın haklarını korumak için verdiğimiz mücadelede hep dik durduk, dik durmaya da devam edeceğiz."

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler