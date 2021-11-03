Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin dört yanını altyapı, üstyapı, tüm hizmetlerle donattık ve bu hizmet yarışımız aynı şekilde devam etti, ediyor.
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin dört yanını altyapı, üstyapı, tüm hizmetlerle donattık ve bu hizmet yarışımız aynı şekilde devam etti, ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin dört yanını altyapı, üstyapı, tüm hizmetlerle donattık ve bu hizmet yarışımız aynı şekilde devam etti, ediyor. Bu konuda da asla fire vermedik."