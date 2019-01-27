Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin Bu Mücadelesinin Önündeki En Büyük Engel Çarpık ve Kifayetsiz...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

-" "Ülkemizin bu mücadelesinin önündeki en büyük engel çarpık ve kifayetsiz muhalefet anlayışıdır. CHP işi artık bölücülerle birlikte hareket etmeye kadar vardırdı."

-" Şimdi bölücü terör örgütüyle kol kola yürüyor, varsın yürüsün. Ama en güzel cevabı onlara Antalya verecek."

ANTALYA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin bu mücadelesinin önündeki en büyük engel çarpık ve kifayetsiz muhalefet anlayışıdır. CHP işi artık bölücülerle birlikte hareket etmeye kadar vardırdı. Şimdi bölücü terör örgütüyle kol kola yürüyor, varsın yürüsün. Ama en güzel cevabı onlara Antalya verecek."dedi.

Erdoğan, Antalya 10 Bin Kişilik Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Antalya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında, bir süredir Antalya'yı etkisi altına alan hava etkisi nedeniyle hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet yaralılara acil şifalar diledi.

İlgili bakanlıkların ve kurumların gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getiren Erdoğan, Antalya kutlu yürüyüşüne devam edeceğini kaydetti.

İlk saha tespit çalışmalarına göre yaklaşık 100 milyon maddi zararın olduğu tahmin edildiğini kaydeden Erdoğan, gereği neyse yapılacağını belirtti.

Afetlerin önüne geçmenin mümkün olmadığını ama zararların aza indirilebileceğini ifade eden Erdoğan,"Yıkımların önüne geçmek için gerekli çalışmayı yapıyoruz. Tüm Antalyalılara geçmiş olsun." dedi.

Antalya'nın, AK Parti'yi seçerek yüzlerini güldürdüğünün altını çizen Erdoğan,"Konyaaltı, Kepez'in yanında. Konyaaltı inşallah 31 Mart'ta kararını veriyor değil mi? Verdi mi? Aksu, Manavgat, Elmalı, Gazipaşa hazır mı. Hazır olmayan yok. Kepez zaten hazır. Büyükşehir ve ilçelerde partimizi temsil edecek adaylarımıza başarılar diliyorum. 31 Mart günü zillet ittifakını, illet ittifakını da layık olduğu yere göndermeye var mıyız? Antalya gerçek bir dünya şehridir. Bu şehre ziyarete gelen turist sayısı 12.5 milyon. Tarım ürünleri alanında da Antalya bir markadır. G20,Expo gibi dev organizasyonlar ülkemizi mahcup etmemişti. Bu Antalya'yı daha büyük başarılara hazırlamak istiyoruz. Denizi, kıyıları, kumsalı, bahçeleri, tarlaları, dağları yeşili eşsizse insanı da benzersizdir. Antalya'yı sadece turizm değil gönüllerin de başkenti olarak görüyoruz. 31 Mart'ta sandıkları patlatıyor muyuz, gönül belediyeciliğini zafere taşıyor muyuz, 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışıyor muyuz? Seçim gecesi Antalya'dan müjdeli haberler bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

"3 millet bahçesi"

Antalya'ya son 16 yılda 40 katrilyon yatırım yaptıklarının hatırlatan Erdoğan,"AK kadınlarla Konyaaltı'nı AK Partiye kazandıracağız. Antalya'da 3 millet bahçesi projemiz var. Antalya Kent Müzesi Millet Bahçesi ekim ayında tamamlanıyor. Antalya'ya 1000 yataklı şehir hastanesinin ihale süreci devam ediyor onu da kazandıracağız. Antalya'da 4 bin 432 konutu hayata geçirdik. 2.5 katrilyon ihtiyaç sahiplerine devlet destek verdik. Biz icraat yapıyoruz, laf değil. Karayolu ve tünel çalışmalarımız devam ediyor. Eskişehir,Kütahya ,Afyonkarahisar, Isparta,Burdur hızlı ren projesinde etüt çalışmaları devam ediyor. Kayseri ,Nevşehir,Aksaray, Konya hızlı tren hattının da etüt çalışmaları sürüyor. Antalya 31 Mart'ta hizmet siyasetine destek veriyor muyuz, AK Parti belediyeciliği diyor muyuz? İktidar ve belediye olarak el ele vererek bu eserleri Antalya'ya hızla kazandıracağız." diye konuştu.

"İş bilenin kılıç kuşananın"

İstanbul'da CHP'den dev çöplükler aldıklarını hatırlatan Erdoğan,"Şuanda İstanbul'da su sorunu yok. Boğazın altından Avrupa'ya su, aynı şekilde alternatif Avrupa'dan Asya'ya yine su. Sıkıntı olursa bu alternatifleri yaptık. Niye. İş bilenin kılıç kuşananın. Her kesimden oy alabilen tek parti AK Parti'dir. Bu ülkenin bu milletin hakkına hukukuna istikbaline saldıran kim varsa hepsinin karşısına çıktık. Belki yanlışlarımız elbette olmuştur. Milletimize olan muhabbetimizde, ülkemizde olan sevgimizde samimiyiz. Son 6 yılda ülkenin önüne kesmek isteyenlere ve milletimizin ayağına pranga vurmak isteyenlere karşı verdiğimiz mücadele tarihi öneme sahip."dedi.

"CHP'ye eleştiri"

Erdoğan konuşmasını şöyle tamamladı: "Son 5-6 yılda büyük mücadeleler verdik. Ülkemizin bu mücadelesinin önündeki en büyük engel çarpık ve kifayetsiz muhalefet anlayışıdır. CHP işi artık bölücülerle birlikte hareket etmeye kadar vardırdı. Şimdi bölücü terör örgütüyle kol kola yürüyor, varsın yürüsün. Ama en güzel cevabı onlara Antalya verecek. Antalya hazır mı? Antalya unutma. Antalya 31 Martt'a haktan hakikatten yana birlikte yürümeye devam ediyor muyuz? İstismarcıları bir kez daha hüsrana uğratmaya var mısın? Durmak yok yola devam."

Konuşmaların ardından Erdoğan, adaylarını tanıttı.

"Sigorta vurgusu"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kumluca'daki hasar tespit çalışmalarının 20 güne tamamlanacağını bildirdi.

Fırtına ve hortum karşısında vatandaşları uyaran Pakdemirli,"TARSİM sigortalar çok çok önemli. TARSİM sigortası yaptırmanın yollarını kolaylaştıracağız. Mutlaka sigortalarımızı yaptıralım. Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız. Devlet gerekeni yapacaktır." dedi.

"Türel konuşma"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bu olaylar alt yapı yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Geçmişte az yağışlarla büyük su baskınları yaşandığını aktaran Türel,"Türkiye'de belediye yatırımları denildiğinde kaldırım taşlarının değişmesi geliyor. Günümüzde belediye yatırımları il ve ülke ekonomisine etki edecek önem taşıyor. Belediye yatırımları hayat kurtarıyor. Ekonomiye canlılık veriyor. Bu bir Antalya buluşması değil, Türkiye buluşmasıdır. Bugün günlerden Antalya. Burada Türkiye var, Antalya var. Heyecanımız Antalya, Antalya'nın geleceğidir." ifadelerine yer verdi.

Antalya'nın vizyonunun küresel olduğunu dile getiren Türel, "Bugün sizlerle küresel vizyonumuzu paylaşacağız. 359 projemiz var. Projelerimizin bedeli 12 milyar liraya yaklaştı. Önümüzdeki süreçte 20 milyarlık daha yatırım yapacağız. Biz dünya ile yarışıyoruz. Birileri kendine yetme peşinde. 5 yılda Antalya'yı çok iyi noktalara taşıdık. Geçen yıl 14 milyonu, bu yıl ise 20 milyon turisti konuşmaya başladık. Dünya değişti Antalya değişti ama hala değişmeyenler var." diye konuştu.

Dev projeleriyle 70 bin kişiye istihdam sağlanacağının altını çizen Türel," Yapamayacağımızı söylemeyiz, söylediysek yaparız."dedi.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Cumhur İttifakı'nın Antalya'da yerel seçimlerde büyük bir başarı sağlayacağını vurguladı.

Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ,İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Antalya Milletvekilleri, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da eşlik etti.

Kaynak: İHA