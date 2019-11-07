Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitmeden önce açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitmeden önce açıklamalarda bulundu. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatı'yla 8 yıllık kirli planları sadece 8-9 günde paramparça etmiştir."
Erdoğan: "Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır."