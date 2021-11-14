Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için koştururken karşımızdakiler enerjilerini Türkiye'yi paçasından... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için koştururken karşımızdakiler enerjilerini Türkiye'yi paçasından...

AA / Güç Gönel - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için koştururken karşımızdakiler enerjilerini Türkiye'yi paçasından tutup aşağı çekmeye harcıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için koştururken karşımızdakiler enerjilerini Türkiye'yi paçasından tutup aşağı çekmeye harcıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(1915 Çanakkale Köprüsü) Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla...

 Erdoğan'dan Türk dünyasına dikkat çeken mesaj: Güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır

Erdoğan'dan Türk dünyasına dikkat çeken mesaj: Güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır

AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri

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