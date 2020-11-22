Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi eskiden yaptıkları gibi içerideki maşalarını kullanarak sinsi oyunlarla teslim alabileceklerini sananların...
22.11.2020 14:37 | Son Güncelleme: 22.11.2020 14:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi eskiden yaptıkları gibi içerideki maşalarını kullanarak sinsi oyunlarla teslim alabileceklerini sananların heveslerini kursaklarında bıraktık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi eskiden yaptıkları gibi içerideki maşalarını kullanarak sinsi oyunlarla teslim alabileceklerini sananların heveslerini kursaklarında bıraktık." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı