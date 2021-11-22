Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ekonomik kurutuluş savaşından zaferle çıkartacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi bunca tuzaktan, bunca badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız. Ülkemizde önceliğimiz olan istihdamı artırmanın yolunun; yatırımdan, üretimden, ihracattan, büyümeden geçtiği konusunda hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İzmirlilere müjde vereceğini belirterek, "Geçtiğimiz yılın 30 Ekim'in de İzmir'de acı bir deprem yaşadık. Bu depremde 117 vatandaşımızı yıkıntılar altında kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yitirdiğimiz canların acısı yüreğimizde hala tazedir. Depremi ilk anından itibaren, hükümet olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın imdadına koştuk. Her bir insanımızın acısını paylaştık. Derdi ile dertlendik yaralarını sarmak için var gücümüzle çalıştık" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının yeni dalgalar ve yeni bilinmezlikler ile dünyadaki etkisini sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye olarak hamdolsun sağlık hizmetlerinden aşağıya kadar her konuda salgınla mücadelede oldukça iyi bir yerdeyiz. Okullarımızda eğitim-öğretim sürüyor, iş yerlerimiz çalışıyor, insanlarımız günlük hayatlarını herhangi bir sınırlamaya tabi tutmadan sürdürüyor. Sahip olduğumuz bu imkanları kullanmaya devam edebilmemiz için tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Avrupa'da kısmi kapatmaların gündeme geldiği bir dönemde bizim sadece biraz daha dikkatli olmaya, biraz daha özenli davranmaya ihtiyacımız vardır. Aşı olmayanların veya aşısı eksik olanların bir an önce sağlık kuruluşlarına başvurmaları tavsiyemizi tekrar hatırlatıyoruz!" diye konuştu.