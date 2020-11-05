Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi deprem başta olmak üzere tabii afetlere hazırlıklı hale getirmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz."
05.11.2020 12:37 | Son Güncelleme: 05.11.2020 12:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi deprem başta olmak üzere tabii afetlere hazırlıklı hale getirmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi deprem başta olmak üzere tabii afetlere hazırlıklı hale getirmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü