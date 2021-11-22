Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi bunca tuzaktan, badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi bunca tuzaktan, badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş...

AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi bunca tuzaktan, badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi bunca tuzaktan, badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız."

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AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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