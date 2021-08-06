Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz kurak bırakmayacağız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz kurak bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz kurak bırakmayacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız. 46 ilde 214 orman yangınının 202 tanesi kontrol altına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız. 46 ilde 214 orman yangınının 202 tanesi kontrol altına alındı. Her vatandaşımız için 3 adet olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı inşallah yıl bitmeden toprakla buluşturacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Orman yangınlarını söndürme çalışmalarımızı, karadan ve havadan müdahale araçlarımızın sayısını sürekli artırarak yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğe Nefes kampanyasıyla her vatandaşımız için 3 adet olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı inşallah yıl bitmeden toprakla buluşturacağız. Yeşil Vatan'ı korumak için cansiperane mücadelemiz devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 46 ilde 214 orman yangından 202'sinin kontrol altına alındığını belirterek, yangın söndürme çalışmalarına 18 amfibik uçak, 850 arazöz ve su tankeri, 57 helikopter, 150 iş makinası, 9 insansız hava aracı ve 5 bin 250 personele müdahale edildiğini açıkladı.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '46 ildeki 214 orman yangınının, 202 tanesi kontrol altına alındı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "46 ildeki 214 orman yangınının, 202 tanesi kontrol altına alındı"
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