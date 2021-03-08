Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracak, 2053 vizyonunu evlatlarımıza miras bırakacağız"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu. (3)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Ülkemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracak, 2053 vizyonunu evlatlarımıza miras bırakacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplam üyemiz 11,5 milyon. Hiçbir partinin böyle bir üyesi yok. Sadece kadın kollarımızın üye sayısı 5,5 milyon."
Kaynak: Anadolu Ajansı