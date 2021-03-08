Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracak, 2053 vizyonunu evlatlarımıza miras bırakacağız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracak, 2053 vizyonunu evlatlarımıza miras bırakacağız"

08.03.2021 15:54 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:03

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Ülkemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracak, 2053 vizyonunu evlatlarımıza miras bırakacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplam üyemiz 11,5 milyon. Hiçbir partinin böyle bir üyesi yok. Sadece kadın kollarımızın üye sayısı 5,5 milyon."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracak, 2053 vizyonunu evlatlarımıza miras bırakacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracak, 2053 vizyonunu evlatlarımıza miras bırakacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracak, 2053 vizyonunu evlatlarımıza miras bırakacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracak, 2053 vizyonunu evlatlarımıza miras bırakacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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