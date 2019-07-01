Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sorunlarına çözüm bulunmayan...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya İş Federasyonu tarafından Imperial Hotel'de düzenlenen Japon iş adamlarıyla buluşma toplantısına katıldı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya İş Federasyonu tarafından Imperial Hotel'de düzenlenen Japon iş adamlarıyla buluşma toplantısına katıldı.
Kaynak: AA
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