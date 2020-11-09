Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız. Ülkemizin, yeni dönemin kurucu iradelerinden biri olması...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız. Ülkemizin, yeni dönemin kurucu iradelerinden biri olması...

09.11.2020 15:15 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız. Ülkemizin, yeni dönemin kurucu iradelerinden biri olması için var gücümüzle çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız. Ülkemizin, yeni dönemin kurucu iradelerinden biri olması için var gücümüzle çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

İlgili Haberler

Bakan Ersoy: 'Yeni CSO binası, 3 Aralık 2020 tarihinde ülkemizin ve dünyanın ünlü müzisyenlerinin katılımıyla hizmete açılıyor'
Bakan Ersoy: "Yeni CSO binası, 3 Aralık 2020 tarihinde ülkemizin ve dünyanın ünlü müzisyenlerinin katılımıyla hizmete açılıyor"
Yapımcı Aycan Gül: 'Yeni format, yeni yayın dönemi'
Yapımcı Aycan Gül: "Yeni format, yeni yayın dönemi"
- Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor- Son 24 saatte 60 bin 486 yeni vaka
- Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor- Son 24 saatte 60 bin 486 yeni vaka

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Kamala Harris Süleyman Soylu Mustafa Varank Binali Yıldırım
Magazin Emrah Özge Özder Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla İstifa Instagram Galatasaray Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız. Ülkemizin, yeni dönemin kurucu iradelerinden biri olması... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 15:23:36. #1.14#
title