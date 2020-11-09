Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız. Ülkemizin, yeni dönemin kurucu iradelerinden biri olması...
09.11.2020 15:15 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız. Ülkemizin, yeni dönemin kurucu iradelerinden biri olması için var gücümüzle çalışıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız. Ülkemizin, yeni dönemin kurucu iradelerinden biri olması için var gücümüzle çalışıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe