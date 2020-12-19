Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe sürecinin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağladık."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe sürecinin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağladık."

19.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe sürecinin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe sürecinin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağladık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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