Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe sürecinin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağladık."
19.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe sürecinin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağladık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe sürecinin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağladık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel